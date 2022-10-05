Москва, 5 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил расширить основания для прохождения медицинской комиссии для решения о годности к воинской службе, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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«Считаем, что прохождение медицинской комиссии должно стать обязательным в двух случаях: если гражданин проходил последнюю медкомиссию больше пяти лет назад и если на медосвидетельствовании в военкомате заявляет о болезнях или травмах, несовместимых со службой в армии. Направили своё предложение в Минобороны», — сообщил Нилов.

По его убеждению, формального медосмотра недостаточно для решения о годности к военной службе.

Сейчас углубленная медкомиссия назначается только при наличии документов, подтверждающих ограничивающие диагнозы.

«Чаще всего ты автоматически годен, если был годен при последнем медосмотре. И не важно, что он мог быть 20 лет назад… Это не дело! И многочисленные жалобы, поступающие к нам в Комитет и во фракцию ЛДПР, это подтверждают», — указал Нилов.