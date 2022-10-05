Благовещенск, , 11:59 — REGNUM В столице Амурской области на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового училища (ДВОКУ) провели телефонную связь для резервистов. Благодаря этому военнослужащие смогут бесплатно звонить родным, сообщили в правительстве региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Телефонную линию проложили по поручению губернатора области Василия Орлова. Звонить резервисты смогут бесплатно.

«Благодаря оперативной и слаженной работе региональных властей и оператора связи Ростелеком, военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, могут поддерживать постоянный контакт с родственниками», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Екатеринославка Амурской области также проходят учения для мобилизованных граждан. Военнослужащие проходят обучение сразу по нескольким дисциплинам.