Чита, , 11:52 — REGNUM Забайкальская прокуратура 5 октября, по итогам проверки обращения местной жительницы о нарушениях прав детей в спортивном лагере, известила о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц спортивной школы.

Селфи с тренером Андрей Пронин © ИА REGNUM

Установлено, что летом 2022 года в спортивном лагере «Жемчужина» Читинского района Забайкальского края не имеющий педагогического образования младший тренер, взяв на себя функции воспитателя, систематически наносил побои двоим малолетним мальчикам. По данному факту следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц»), которое находится в стадии расследования.

Условиями совершения преступления и существенного нарушения прав несовершеннолетних послужило недобросовестное отношение сотрудников спортивной школы, которые по устной договоренности без оформления трудовых отношений допустили к работе с детьми не имеющих навыков работы с ними посторонних лиц, без проверки наличия либо отсутствия ограничений на занятие педагогической деятельностью.

Прокуратура направила в следственный орган постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц образовательной организации, не обеспечивших безопасные условия пребывания детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о другом факте жестокого обращения с детьми. В период с января по июнь 2021 г. воспитатель государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк», из-за личной неприязни и непослушания систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении 9 несовершеннолетних воспитанников, находившихся в трудной жизненной ситуации.

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