Ставрополь, 5 октября 2022, 11:51 — REGNUM Из Ставропольского края выехала в Белгородскую область очередная машина с гуманитарным грузом для акции «Солдатский привал». Жители региона собрали для военнослужащих пять тонн необходимых в быту вещей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Он поблагодарил всех участников доброго начинания, пообещав, что ставропольцы будут и дальше помогать военнослужащим.
Напомним, ранее глава Ставропольского края сообщил, что еженедельно для «Солдатского привала» будут отправлять из региона по 20 тонн гуманитарного груза.
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