Ставрополь, , 11:51 — REGNUM Из Ставропольского края выехала в Белгородскую область очередная машина с гуманитарным грузом для акции «Солдатский привал». Жители региона собрали для военнослужащих пять тонн необходимых в быту вещей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Гуманитарная помощь Souzdobro.ru

«Продолжаем поддерживать волонтерскую инициативу «Солдатский привал», которая действует в Белгородской области. Суть акции — помочь бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. На «привале» наши ребята могут отдохнуть и взять те вещи, которые им необходимы в быту и на передовой», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил всех участников доброго начинания, пообещав, что ставропольцы будут и дальше помогать военнослужащим.

Напомним, ранее глава Ставропольского края сообщил, что еженедельно для «Солдатского привала» будут отправлять из региона по 20 тонн гуманитарного груза.

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