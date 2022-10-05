Москва, 5 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В российском обществе за пять лет вырос престиж профессии учителя — в 2022 году 3,19 балла из 5 возможных (+ 0,33 балла к значениям 2017 года). Сами работники сферы образования оценивают эту профессию на 2,94 балла, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

geralt Учитель

С ростом престижности профессии учителя улучшились представления граждан о доходности профессии учителя — в среднем ее оценили на 2,73 балла из 5 возможных (2,33 в 2017 году.).

Граждане считают профессию учителя скорее женской. Доля желающих видеть педагогами своих дочерей и внучек составляет 2,91 балла против. 2,46 для мальчиков. Среди работников образования — 2,97 балла для девочек и 2,42 для мальчиков.

Опрос по телефону проведен 2 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми главными качествами хороших учителей являются доброта и уважение к детям. В этом уверены 32% жителей России.

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