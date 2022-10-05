Джакарта, , 11:48 — REGNUM Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади обратился к гражданам Индонезии в Японии с призывом сохранять спокойствие после того, как Северная Корея выпустила ракеты, сообщает Sindonews.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Хери Ахмади, граждане Индонезии, проживающие в префектурах Аомори и Хоккайдо, должны сохранять спокойствие и выполнять инструкции местных органов власти после того, как северокорейская баллистическая ракета пересекла японскую территорию.

«Я прошу индонезийских граждан, особенно тех, кто живет в Аомори и Хоккайдо, сохранять спокойствие и продолжать контролировать и следовать инструкциям местного правительства, особенно при осуществлении повседневной деятельности», — заявил посол Индонезии в Японии.

«Позвоните нам, если вы окажетесь в чрезвычайной ситуации. Мы готовы помочь», — добавил посол.

Северная Корея выпустила баллистическую ракету по территории Японии во вторник, 4 октября 2022 года, в 07:22 по местному времени. По данным министерства обороны Японии, ракета прошла через северо-восточный район префектуры Аомори и упала за пределами ИЭЗ Японии. Японское правительство обратилось с призывом к жителям Аомори и Хоккайдо искать убежища в прочных зданиях.