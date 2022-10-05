Рязань, , 11:47 — REGNUM Виновным в мошенничестве при получении выплат признан 60-летний житель Москвы, сообщает пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

Следственный комитет Sledcom.ru

Мужчина, фактически проживая в Москве, зарегистрировал двух своих сыновей в Спасском районе. Затем обратился в Управление социальной защиты населения Рязанской области с заявлением о назначении детям ежемесячной денежной компенсации на питание с молочной кухни. Кроме того, он просил назначить им ежемесячную денежную выплаты до достижения трёхлетнего возраста как гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Заявления были одобрены, с октября 2018 года по декабрь 2021 мужчина незаконно получил почти 300 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил злоумышленнику один год лишения свободы условно.