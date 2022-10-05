Вашингтон, 5 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Доля атомной энергетики в мировом энергопроизводстве сократилась в 2021 году до отметки менее чем в 10%, сообщает со ссылкой на доклад Reuters.

Hannu Huovila АЭС Олкилуото

Как следует из ежегодного Доклада о состоянии мировой атомной промышленности, в прошлом году ядерная энергетика произвела 2653 тераватт/час электроэнергии, что составляет 9,8% мирового производства — самый низкий показатель с 1980-х годов.

Сторонники атомной энергии говорят, что как низкоуглеродный источник энергии она может иметь жизненно важное значение для помощи странам в достижении климатических целей, но несколько электростанций по всему миру подходят к концу своего ожидаемого срока службы, а введение в эксплуатацию большого числа новых сопряжено с задержками.

Больше всего атомной энергии в мире вырабатывается в США, за ними следует Китай.