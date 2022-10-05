Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Очередной, 26-й по счету, Петербургский международный экономический форум состоится в Северной столице 14–17 июня 2023 года, сообщил 5 октября советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

«Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ — это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире», — отметил Кобяков.

Как отметили в оргкомитете, в мероприятиях 25-го ПМЭФ в июне 2022 года приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира, еще 81 страна направила своих официальных представителей. Участники подписали соглашения на общую сумму почти в шесть триллионов рублей.