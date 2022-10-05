Красноярск, , 11:46 — REGNUM ФСБ задержала замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю по подозрению в должностном преступлении. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам источников СМИ, полицейский задержан утром 5 октября по подозрению в совершении должностного преступления. В настоящее время задержанный находится на допросе, пишет ТАСС.

Источник уточнил, что страж порядка подозревается в получении взятки.

Добавим, в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю ИА REGNUM эту информацию не прокомментировали.

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