Красноярск, 5 октября 2022, 11:46 — REGNUM ФСБ задержала замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю по подозрению в должностном преступлении. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.
По словам источников СМИ, полицейский задержан утром 5 октября по подозрению в совершении должностного преступления. В настоящее время задержанный находится на допросе, пишет ТАСС.
Источник уточнил, что страж порядка подозревается в получении взятки.
Добавим, в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю ИА REGNUM эту информацию не прокомментировали.
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