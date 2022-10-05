Иркутск, 5 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися пожарами в хозяйственных постройках, банях и гаражах. Как сообщает 5 октября телеграм-канал ведомства, из 8 пожаров, зарегистрированных в Приангарье за прошедшие сутки, два пожара произошло в хозяйственных постройках в садоводстве и в деревне Талька Иркутского района.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

Также короткое замыкание послужило причиной пожара в гаражном кооперативе на улице Ярославского в Иркутске. В городе Вихоревка Братского района произошло возгорание фронтона крыши многоквартирного дома из-за короткого замыкания электропроводки. В городе Усть-Илимске горел автомобиль, в деревне Верхний Манут Тулунского района — комбайн, 1 пожар произошёл в частном доме в деревне Лузгина Осинского района, пожарные Ангарска реагировали на возгорание мусора. Погибших и пострадавших нет.

Короткое замыкание становится наиболее распространённой причиной пожаров в жилье, надворных постройках и гаражах с наступлением холодов, отметили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Иркутской области произошло 4735 техногенных пожаров, погибли 134 человека, 142 человека получили травмы. Также 715 человек спасены, 3997 человек эвакуированы.

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