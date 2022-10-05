Южно-Сахалинск, , 11:46 — REGNUM На Сахалине специалисты областного министерства транспорта завершили инвентаризацию всех затонувших судов в акваториях островного региона. В течение трёх лет планируется поднять со дна и утилизировать более 50 плавсредств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Затонувший корабль

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Специалисты проводят обследование акватории, составляют цифровые резервы. В дальнейшем будут созданы 3D модели плавсредств для планирования работ по их подъёму.

Уже в следующем году планируют поднять со дна 20 затонувших судов.

За три года очистят акватории в Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Александровск–Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области со дна бухты Нагаева продолжаются работы по поднятию и утилизации затонувших судов.