Херсон, 5 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Киевские каратели нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщили 5 октября в ГО и ЧС Херсонской области.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики нанесли за последние сутки свыше 40 ударов по окрестностям города Энергодар.

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