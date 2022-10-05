Хельсинки, 5 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Хельсинская верфь не получила от министерства иностранных дел Финляндии разрешение на экспорт ледокола, которую заказал российский «Норникель». Об этом сообщает пресс-служба Хельсинской верфи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Министерство иностранных дел вынесло отрицательное решение относительно экспортной лицензии на ледокол, заказанный «Норильским никелем», — указано в сообщении пресс-службы.

Отметим, что ледокол для «Норникеля» Хельсинская верфь должна была построить к 2025 году. Ожидалось, что новый экологически чистый ледокол должен был эксплуатироваться в бассейне реки Енисей, Енисейском заливе, а также в Карском море.

Как сообщало ИА REGNUM, начало ходовых испытаний атомного ледокола «Урал» проекта 22 220 запланирован на 11 октября 2022 года.

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