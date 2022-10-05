Страсбург, Франция, 5 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Во избежание роста цен на газ в будущем сезоне Европейскому союзу необходимо делать общие закупки голубого топлива. Об этом 5 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

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По словам главы ЕК, сообществу нужно найти позволяющий избежать резкий рост колебаний цен на рынке энергоносителей коридор цен, что, как она считает, является соответствующим общим интересам ЕС, которому после зимы вновь будет нужно заполнять газовые хранилища.

«Если мы вновь будем наблюдать конкуренцию между странами ЕС, которая подстегивает рост цен на газ, то мы не достигнем цели. Мы должны совместно заполнять резервуары газа. Эта система должна работать лучше, чем до сих пор», — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза, как ожидается, будет принят до конца текущей недели.