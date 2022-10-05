Нижневартовск, Югра, 5 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Жительницы Нижневартовска (ХМАО) заплатили за бесплатные суши около 77 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс — служба УМВД России по Югре.

nile Суши

Жительницы Нижневартовска в соцсетях увидели объявление о том, что клиентам одного из банков предоставляются бесплатные суши и роллы. Женщины тут же связались с оператором, который подтвердил «действие акции» и предложил оформить заказ. Для этого надо было перейти по определённой ссылке, ввести анкетные данные, реквизиты банковской карты и коды из поступивших уведомлений. Исполнив требования собеседника, вартовчанки стали ждать заказ. Однако вместо суши получили списание 40 600 и 36 100 рублей со своих карт.

В настоящее время по факту обмана возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области мужчина лишился 410 тыс. рублей после звонка мошенников.