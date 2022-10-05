Владивосток, , 11:39 — REGNUM В Приморье продолжаются восстановительные работы в пострадавших от паводка районах.

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«Вода везде ушла. Поэтому самое время чистить русла рек, чтобы не допустить новые подтопления. Прошу глав муниципалитетов сейчас уделить этому особое внимание и держать на контроле выплаты пострадавшим гражданам.

В Тимофеевке Ольгинского округа продолжаются работы по устранению последствий сходя селя. Идёт прокладка дороги в центре посёлка. Прежнюю снесло стихией.

В Ольгинском округе ремонтируют дороги после прошедшего тайфуна. Стихия повредила девять мостов и 10,5 км полотна.

Дорожные службы продолжают восстанавливать подъезды к мостам. В этом году начнётся установка опор. Основные переходы дорожники планируют восстановить до весеннего паводка», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в середине сентября в шести населённых пунктах четырёх муниципалитетах оставались подтопленными 63 частных дома и 180 приусадебных участков, повреждённым — 21 мост. Дорожное сообщение нарушено с 11 населёнными пунктами.