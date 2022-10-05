Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM Информации о гибели резервистов в учебном центре Министерства обороны России в Свердловской области не поступало. Об этом 5 октября в ходе брифинга в Екатеринбурге заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эту информацию я узнаю из ваших источников. Есть основания обратиться к военному прокурору относительно условий и в следственные органы», — сказала омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое мобилизованных из Курганской области погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны, расположенном в посёлке Порошино Свердловской области. По словам свердловского омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой, речь идёт о двух смертельных случаях, которые не связаны с условиями в гарнизоне.

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