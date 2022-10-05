Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершили строительство двух долгостроев. Многоквартирные дома на улице 1-я Баррикадная введены в эксплуатацию. Об этом 5 октября в своём телеграм-канале сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Долгострой Admkrai.krasnodar.ru

Оба дома в жилом комплексе — высотой в 17 этажей. Они рассчитаны на 84 и 165 квартир. Завершить строительство объектов удалось благодаря созданию жилищно-строительного кооператива «Баррикадная 24». Из региональной казны было выделено более 600 млн рублей.

Из списка обманутых дольщиков будут исключены 219 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области реестр обманутых дольщиков могут ликвидировать к концу 2023 года. По данным на начало января 2022 года на Дону насчитывалось 77 проблемных объектов.