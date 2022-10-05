Сеул, 5 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Полиция Южной Кореи задержала нелегальных мигрантов из Таиланда по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей полицейского управления провинции Чхунчхон-Намдо.

MasDom Полиция. Южная Корея

Согласно опубликованным данным, органы правопорядка задержали группу из девяти граждан Таиланда по обвинению в нарушении закона о наркотических средствах.

Сообщается, что мигранты занимались доставкой наркотических средств из Лаоса в Южную Корею с октября 2021 года по сентябрь 2022 года и их продажей другим тайским нелегальным мигрантам.

По данным полиции, наркотики попадали в страну под видом коллагеновых добавок по почте.

При задержании было изъято 1,3 кг кристаллического вещества, 192 таблетки наркотика, известного как наркотик безумия, 21 грамм наркотика растительного происхождения и 2 грамма полусинтетического наркотика.

Известно, что ещё свыше 30 граждан Таиланда были задержаны по обвинению в употреблении и торговле наркотиками. Все они были депортированы на родину.