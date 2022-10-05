Тамбов, 5 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Тамбове суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве — организаторы фиктивного медцентра похитили у клиентов более 64 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе регионального УМВД.

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В августе 2018 года на улице Державинской в Тамбове открылся медицинский центр. По данным следствия, его сотрудники под видом оказания врачебной и специализированной помощи, вводили в заблуждение клиентов — сообщали им недостоверную информацию о состоянии их здоровья, наличии ничем не подтверждённых заболеваний. Пациентам назначали разнообразные процедуры, предлагали на месте оформить в кредит дорогостоящие услуги.

Оперативники изъяли в медцентре различные приборы, не имеющие лицензии. Установлено, что ни один из сотрудников «лечебного» учреждения не имел медицинского образования. Пациентами псевдо врачей стали 658 человек, у которых злоумышленники похитили более 64 млн рублей.

По подозрению в мошенничестве были задержаны восемь человек. Двое организаторов, называвшие себя заведующими медицинским центром и имея доступ к расчётным счетам, перевели почти 15 млн рублей на личные счета, тем самым легализовав их.

Расследование уголовных дел завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.