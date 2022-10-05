Тольятти, Самарская область, 5 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Содействовать проекту «Шьем для наших», который был запущен в городе Тольятти, пообещал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

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Сообщается, что в Тольятти Азаров встретился с участницами волонтерского движения, которые шьют одежду для военнослужащих, защищающих Отечество.

«Узнал о вашей инициативе и приехал вас поблагодарить. Вы делаете огромное и очень важное, святое дело!» — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что, хотя проект «Шьем для наших» стартовал в Тольятти неделю назад, он уже объединил сотни неравнодушных граждан: кто-то делает выкройки, кто-то помогает доставлять материал, кто-то шьет, кто-то упаковывает готовые вещи, печатает этикетки.

Швеи-добровольцы разных возрастов шьют балаклавы, термобелье, футболки, флисовые кофты, подшлемники, вяжут теплые шапки и носки.

Сообщается, что уже есть договоренность с военкоматом, через который будет происходить передача вещей воинам, которые отправляются в зону СВО.

«Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим — люди хотят помогать», — сообщила одна из кураторов проекта Ирина Сергеева.

Сообщается, что швеи изготавливают одежду и по ночам. По их словам, они не ожидали такого отклика. Помощь идет отовсюду: граждане приносят ткани, расходные материалы, вещи, сделанные своими руками, переводят деньги, сообщили они главе региона.

Швеи сообщили Азарову, что движение растет не только в Тольятти, к проекту присоединяются жители соседних районов, объемы растут, площадей мастерской уже не хватает. Они попросили главу региона содействовать в подборе более просторного помещения, дополнительного оборудования для шитья.

«Мы точно вам поможем», — пообещал Азаров.

Он поблагодарил участниц проекта и выразил уверенность в том, что к их инициативе подключатся волонтеры из других городов Самарской области.

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