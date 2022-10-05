Барнаул, , 11:35 — REGNUM Депутат Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Юрий Матвейко («Единая Россия») встретился с главами муниципалитетов своего избирательного округа и обсудил, как проходит призыв резервистов в рамках частичной мобилизации, сообщает 5 октября телеграмм-канал АКЗС.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, глава Алейска Иван Маскаев сообщил, что мобилизация в городе идет по плану, нарушений со стороны работников военкомата не наблюдается.

«У нас по призыву идет спокойная, планомерная работа. Необходимое количество людей для защиты наших сограждан в Донбассе, Луганщине, Запорожье и Херсонщине, которые выразили желание быть в составе России, армии будет предоставлено. Надеемся, что будут и добровольцы», — сказал Маскаев. В Усть-Калманском районе, по словам главы района Виктора Наумова, мобилизация также проходит в спокойном рабочем режиме.

С председателем Алейского городского Собрания депутатов Аллой Старовойтовой Юрий Матвейко обсудил подготовку к очередному сбору помощи военнослужащим. Напомним, Алейск отправил первый груз акции «Весточка из дома» еще в марте, с тех пор фуры с посылками уходили на территорию специальной военной операции регулярно. Акцию организовал городской Совет женщин вместе с партией «Единая Россия», в ней на постоянной основе принимают участие депутаты заксобрания.

Кроме того, организации, предприниматели, депутаты и население поддержали мобилизованных жителей округа.

«И в Алейском, и в Усть-Калманском районах, и в самом Алейске помогали фермеры, депутатский корпус, руководители предприятий. Отправили мобилизованных в Омск, и ни один не уехал без сухпайка или без теплых вещей. Все муниципалитеты участвуют и понимают важность этой работы», — сказал Матвейко.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее депутаты и сотрудники Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) известили о том, что передадут дневной заработок для обеспечения мобилизованных и поддержки их семей.

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