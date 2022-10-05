Донецк, 5 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Красный Лиман и вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил 5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Красный Лиман

«Мы освободим Красный Лиман безусловно, освободим всю территорию республики», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев. Live».

Врио главы ДНР оценил героизм военнослужащих на краснолиманском направлении.

По его словам, военные «были готовы там остаться и погибнуть», если бы не дали команду уходить.