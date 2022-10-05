Херсон, 5 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России проводят в Херсонской области перегруппировку для нанесения ответного удара киевским нацистам. Об этом 5 октября рассказал заместитель врио губернатора администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Российская армия проводит манёвры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов уточнил, что продвижение боевиков ВСУ вглубь территории области остановлено, и добавил, что киевские нацисты не смогут войти в Херсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько написал, что исправительная колония в городе была обстреляна боевиками ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами с применением авиации.