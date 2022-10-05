Вашингтон, 5 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что будет делать всё возможное, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 октября сообщает HELLO! Russia.

Michael Miller Александр Овечкин

«115 шайб — вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать всё возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение», — сказал Овечкин.

Он добавил, что даже если останется вторым, то это тоже будет очень почётно.

Напомним, Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ, на его счету 780 заброшенных шайб. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).