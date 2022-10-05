Кострома, 5 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. План по частичной мобилизации в Костромской области выполнен на 70%. Об этом в личном телеграм-канале написал председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Деловая Росси» Дмитрий Аббакумов.

Наталья Диева Табличка

Эта информация прозвучала в ходе заседания рабочей группы по вопросам взаимодействия с предприятиями под руководством заместителя губернатора региона Юрия Макова.

Кроме этого, было сказано, что мероприятия по мобилизации планируют закончить до конца текущей недели. Всего в регионе будет призван 1% от общего мобилизационного ресурса. Конкретную цифру Аббакумов не назвал.

Добавим, что в казармах академии РХБЗ, 331-й гвардейского парашютно-десантного и артполков размещены не только костромичи, но и резервисты из Нижегородской, Вологодской и Ленинградской области. Все они в настоящее время проходят военную подготовку.