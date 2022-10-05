Казань, , 11:51 — REGNUM В столице Татарии вводятся меры поддержки для семей мобилизованных жителей. Об этом 5 октября сообщает мэрия.

Поддержка семей мобилизованных T. me/kzn_official

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Так, с 10 октября и до конца учебного года в казанских школах детей мобилизованных обеспечат бесплатным двухразовым горячим питанием.

Дошкольники будут посещать учреждения на безвозмездной основе. С 1 ноября семьи мобилизованных освободят от абонентской платы и оплаты за питание в муниципальных детсадах.

С 10 октября для детей вводится бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Не будет взиматься плата за посещение детьми зоопарков, музеев, театров, цирка, кинотеатров, филармонии. Ребенка бесплатно может сопровождать один взрослый.

На бесплатной основе им также предоставят возможность пользоваться бассейнами и тренажерными залами.

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил также разработать льготы по отдыху детей в период каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани создан штаб для оказания помощи семьям мобилизованных.

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