7 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 10:07 — REGNUM Ранее я писал о блестящих туристических перспективах Львова и всех остальных западных территорий бывш. УССР — если они перейдут под руку Варшавы. Подошло время поговорить о геополитическом значении этой ирреденты, которое крепко взаимосвязано с вышеупомянутым туризмом.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Богатая история этой земли вкупе с природными красотами — а Карпаты, несмотря на хищническую добычу ценной древесины, всё ещё чертовски прекрасны! — в случае воссоединения её с матерью-Польшей позволит не только развить въездной (прежде всего — из России и Белоруссии) туризм. Не менее важным аспектом данного modus vivendi будет, с какими впечатлениями восточный путешественник вернётся обратно. Ведь, в отличие от Польши, на территории бывш. УССР побывало гораздо больше граждан России, у многих из них есть родственники — и не только на левом берегу Днепра… Представьте мысли этих людей, побывавших на «европейской территории бывш. УССР» и увидевших, как благотворно повлияло на доселе пребывавшие в очевидном запустении земли вхождение в семью европейских народов!

Да, в Белоруссии всё ухожено и упорядочено — но до чего же бедно! А в России — не в Москве и Санкт-Петербурге¸ а в областях, пограничных с территорией бывш. УССР — даже сейчас, после того, как в инфраструктуру начали вкладываться хоть какие-то ресурсы — всё по-прежнему скверно и убого. Не говоря уж о тех областях бывш. УССР — Сумской, Харьковской (кроме Харькова, да и то — посмотрим, каким он предстанет после войны), Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаеской — которые, скорее всего, по результатам СВО и последующих референдумов отойдут России. Там всё будет намного хуже, чем сейчас, причём сейчас — ситуация намного хуже даже по сравнению с 2012 годом….

Да, Польша не вытянет подъём Львова и остальных вернувшихся на Родину земель — прежде всего финансово (кстати, это был второй по повторяемости аргумент противников ирреденты из Польши). Это правда. Но правда и в том, что в том, чтобы новые польские земли выглядели по крайней мере не хуже «старых» воеводств, заинтересованы, прежде всего, руководящие органы Евросоюза.

Львов. Территория б. УССР Russianname

И причина этого проста.

После провала всех усилий ЕС по повышению уровня жизни в Болгарии и Румынии новые польские воеводства дадут Брюсселю второй шанс на создание «витрины», направленной на Восток. Русские и белорусские туристы, пересекая новую польскую границу и оказываясь в до боли знакомых местах, не будут их узнавать: когда-то нищие и убогие, с ужасными дорогами и держащимися на одном честном слове мостами, с жилыми многоэтажками, сорок лет не знавшими капитального ремонта, с ветхим парком общественного транспорта — эти города и сёла будут изумлять недавних соотечественником революционными изменениями. Чистые и опрятные улицы, идеальные дороги, сверкающие огнями города и благополучные деревни — это лучше любой агитации и пропаганды подействует на умы русских и белорусов. Евросоюз — это не страшилка их пропаганды, не тряпичный монстр, выниманемый из сундуков их телеканалов при любом обострении отношений с Западом, а реальный демиург, созидающий лучшее будущее для тех, кто принял европейские правила жизни.

Польский Львов и остальные западные территории бывш. УССР, которые перейдут Польше, — это потенциальная витрина для Евросоюза. Образец того, какими могли бы стать остальные области бывш. УССР, если бы не СВО. И именно в этом качестве польский Львов будет интересен Брюсселю — со всеми вытекающими последствиями в виде финансовых вливаний в инфраструктуру, жилой фонд, коммуникации — за которыми придет и частный инвестор, который и довершит создание в новых польских воеводствах если не рая на Земле, то уж, во всяком случае¸ куда более пригодного для жизни «обитаемого острова», чем то, что есть там сейчас….

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