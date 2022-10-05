Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена и международные союзники Вашингтона после непринятия резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в Совете Безопасности ООН из-за вето России стараются «заставить как можно больше стран поддержать историческую резолюцию, осуждающую территориальные претензии России» на территории б. УССР, в преддверии голосования на Генассамблее ООН. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседники издания заявили, что, «охотясь за голосами», официальные лица США, Европы и других союзников используют всевозможные средства, включая телефонные звонки, сообщения в мессенджерах, личные чаты и публичные комментарии, чтобы убедить страны голосовать против России в Генеральной Ассамблее ООН.

По словам высокопоставленного британского дипломата, страны Запада проводят «массовую лоббистскую и пропагандистскую работу». В США ей занимаются дипломаты почти всех уровней: госсекретарь США Энтони Блинкен, его помощники и послы. Также свою роль в общих усилиях играют члены Конгресса США. Отмечается, что ключевыми целями их лоббистских усилий являются Индия, ЮАР и более мелкие страны.

Издание напоминает, что председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереси созвал чрезвычайную специальную сессию этого органа, чтобы начать дебаты 10 октября, а голосование ожидается позднее на следующей неделе. Европейский союз пригласил представителей почти всех членов ООН — 188 стран — для обсуждения проекта резолюции. Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Эритрея не получали приглашений на основании их несогласия с территориальной целостностью б. УССР в предыдущих резолюциях ООН, пишет Politico.

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Попавший в распоряжение Politico проект резолюции требует от России вывести свои войска с территории б. УССР и не признаёт законности проведённых в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября на голосовании СБ ООН по резолюции, осуждающей референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией, РФ использовала право вето. В итоге резолюция не была принята. При голосовании воздержались Китай, Индия, Бразилия и Габон.

Поддержали инициированную американцами резолюцию, помимо США, Франция, Британия, Норвегия, ОАЭ, Мексика, Ирландия, Кения, Гана и Албания.

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