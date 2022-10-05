Кишинёв, , 11:23 — REGNUM Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выразил благодарность в адрес правительства Великобритании за помощь в обучении молдавских военнослужащих. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба военного ведомства.

ВС Великобритании Army.mod.uk

Отмечается, что Носатый встретился с посетившим Кишинёв британским министром по делам Европы Лео Дохерти. Они обсудили военное сотрудничество двух стран

«Министр поблагодарил правительство Великобритании за участие в подготовке личного состава Национальной армии в учебных заведениях, на местах, а также на специализированных курсах, которые проводила британская сторона», — отметили в пресс-службе.

Носатый также высоко оценил помощь стран НАТО в наращивании оборонного потенциала Молдавии.

Напомним, Молдавия, согласно конституции, является нейтральной страной. Тем не менее республика активно сотрудничает с НАТО. В 2017 году в Кишинёве открылось бюро по связям с Альянсом. Действующий президент Молдавии Майя Санду объявила о милитаризации республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Молдавии запросило у компаний данные о резервистах и имуществе