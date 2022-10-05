Севастополь, , 11:23 — REGNUM Против Вооружённых сил Российской Федерации воюет Североатлантический альянс. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по безопасности, которое проходит в Севастополе.

Николай Патрушев Scrf.gov.ru

«Сегодня Россия, освобождая народ [бывш. УССР] от неонацизма, ведёт борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов», — сообщил секретарь Совбеза России.

Патрушев уточнил, что специалисты альянса участвуют в планировании военных операций и шантажируют применением оружия массового поражения.

Он рассказал, что США и их союзники давно реализуют планы по созданию биологического оружия в лабораториях, которые развёрнуты по всему миру, в том числе рядом с границами России. Часть лабораторий находится на территории бывш. УССР, объекты использовались для создания особо опасных патогенов.

«Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации [киевского режима] является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации», — резюмировал Патрушев.