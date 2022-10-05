5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что американский президент Джо Байден будет баллотироваться в 2024 году на второй срок.

Оксана Переможенко, , 11:45 — REGNUM Американский президент Джо Байден будет баллотироваться в 2024 году на второй срок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Белого дома указала на то, что действующий американский президент не один раз говорил об этом.

«Я просто повторю то, что много раз говорил президент, что много раз говорила я сама: президент намерен баллотироваться», — отметила она.

Заявление пресс-секретаря Белого дома обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения усомнились, что нынешний американский лидер сможет реализовать свое намерение ввиду состояния его здоровья и его возраста.

«Молодой, у него всё впереди!» — иронизирует Светлана Х.

«У мумии есть оптимизм, так держать Байден!» — смеется Владислав К.

«Байден должен оправдать надежды своих избирателей!» — с сарказмом добавил user.

«Очень удобно, при любом раскладе будет на кого списать — либо инвалид, либо клоун», — отметила Наталия.

«Господи, дожил бы сначала до этих выборов», — отреагировал Ботан.

«А он оптимист, однако…» — шутит Svetlana S.

«Сейчас его выводят, потом видимо выносить будут!» — с юмором пишет Светлана П.

«Победы ему», — добавила Елена И.

Джо Байден Gage Skidmore

«На том свете он будет баллотироваться. Так он и ад развалит», — иронизирует Олеся К.

«К 2024 году он забудет, кто он такой», — прокомментировала Svetlana.

«Мне кажется, его уже подклеивают, чтобы не разваливался…» — написал L-Dmitri.

«Еще не то что Байден, но Америка должна дожить», — заметила Патимат.

«А что ему не идти? Он, что ли, решения принимает? Будет так же стоять накачанный лекарствами и по бумажке читать, а потом выход искать. В последнее время супруга его уводит, а то бы в трех углах потерялся», — отметила Елена.

«Куда он идет? Если он сам не понимает, зачем он вообще куда-то идет…» — смеется Andy969.

«Пора бы уже о душе подумать и смертный убор готовить, а не лезть в политику!» — отреагировала Ленчик Ч.

«Пощадите старика, дайте ему умереть спокойно!» — призвал один из участников обсуждения.

«А когда у них выборы Трампа?» — иронизирует Татьяна Михайловна Е.

«Пусть переизбирается. Он очень хорошо разваливает там изнутри», — с сарказмом добавила Ирина П.

«Кажется, они этого Альцгеймера поставили, чтобы мы так думали, будто он разваливает Штаты! Что на самом деле?! А пока немецкие компании уже переезжают к ним. Я не аналитик, просто новости смотрю. Хотелось бы, конечно, чтобы этот гегемон сдулся наконец!» — подытожила Irina K.