Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Главной целью в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является попадание в плей-офф. Об этом 5 октября заявил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

«Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается», — приводит слова Овечкина HELLO! Russia.

Он отметил, что впереди 82 матча регулярного чемпионата, что достаточно тяжело, учитывая много травм и других нюансов. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Напомним, Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ, на его счету 780 заброшенных шайб. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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