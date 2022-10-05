Пермь, , 11:21 — REGNUM В Перми памятник Михаилу Калинину, который в 2021 году исчез с территории сквера у ДК им. Калинина, не вернут на место. Об этом сообщает издание «Новый компаньон «, со ссылкой на пресс-службу АО «ОДК-СТАР».

Буквицы. Калинин © Национальная электронная детская библиотека

При обследовании монумента выяснилось, что памятник не подлежит восстановлению. Скульптура была изготовлена в цехах завода из недолговечных материалов.

Стоит отметить, первый памятник Михаилу Калинину открыли 7 ноября 1949 года рядом с предприятием. Скульптура представляла собой гипсовую копию массового производства. К 1980-м годам памятник пришёл в плачевное состояние. В 1986 году открыли новый памятник — в полтора раза больше предыдущего. Он был изготовлен из бетона и гипса и покрашен бронзовой краской.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года скульптура пропала из сквера. Ни на предприятии, ни в мэрии прокомментировать ситуацию тогда не смогли.

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