Томск, , 11:21 — REGNUM В Томской области ликвидировали должность заместителя губернатора по промышленной политике. Изменения в структуру исполнительных органов власти региона внёс губернатор Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Законодательная дума Томской области Bogdanov-62

Согласно документу, курируемые ликвидируемым замом департаменты промышленности и энергетики, а также по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса переходят в подчинение замгубернатора по экономике Андрея Антонова.

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области будет курировать зам по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

«Как я и обещал жителям Томской области, я изменяю структуру регионального управления, которая должна быть оптимальной, логичной и соответствующей реалиям времени. Во власти не должно быть лебедя, рака и щуки», — прокомментировал изменения губернатор.