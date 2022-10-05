Донецк, 5 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Натовские инструкторы и наемники помогают киевским боевикам на территории Донецкой Народной Республики, сообщил 5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы имеем дело не только с [киевскими] вооруженными формированиями, но имеем дело уже с более откровенным участием НАТО на разных уровнях», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что это не только поставки вооружения, это еще и отправка в регион наемников и натовских инструкторов.