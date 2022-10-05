Махачкала, , 11:21 — REGNUM В Дагестане дадут юридическую оценку действиям сотрудников военных комиссариатов и их руководства по фактам отправки мобилизационных повесток умершим гражданам и инвалидам. Поручение провести проверки «вопиющих случаев» ошибок, из-за того что данные резервистов были вовремя не обновлены, дал глава республики Сергей Меликов.

Военкомат Александр Погожев © ИА REGNUM

«Невозможно себе представить, что испытывает семья, получая такую повестку», — возмутился Меликов.

Проверку по данным фактам пообещал провести прокурор Дагестана Алексей Ежов. Он сообщил о создании рабочей группы по рассмотрению поступивших обращений граждан, которая уже ведет проверку по случаям нарушений, допущенных при мобилизации.