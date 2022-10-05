Вашингтон, 31 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон допустил, что бывшего президента США Дональда Трампа, который вновь претендует на пост главы государства, могут убить.

Jason Koerner / Global Look Press

Присяжные в Нью-Йорке 30 мая признали Трампа виновным по делу о подлоге финансовой документации по всем 34 пунктам обвинения при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

«Это не остановит Трампа. Он победит на выборах, если только его не убьют», — написал Карлсон в соцсети X.

По его словам, вердикт против Трампа — это конец американской системы правосудия. Сам экс-президент назвал решение суда позором.

Как передавало ИА Регнум, экс-президента США признали виновным по делу о подлоге финансовой документации по всем 34 пунктам обвинения. Таким образом Трамп стал первым в истории страны бывшим главой государства, которого признали виновным по уголовному делу.

При этом 29 мая на суде в Нью-Йорке по делу Трампа присяжные разошлись без вынесения вердикта. Они совещались в течение нескольких часов, однако так и не смогли вынести решение.

После вынесения приговора Трамп провозгласил себя политзаключённым. Он также назвал такое решение суда политической охотой на ведьм и добавил, что никогда не сдастся.

Обвинительный вердикт жюри присяжных Трампу нанёс урон вере в американскую правовую систему. Такое мнение 30 мая высказал американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, если к уголовной ответственности по такому пустяковому политически мотивированному делу могут привлечь экс-президента США, то в зоне риска может оказаться каждый.

Представитель действующей американской администрации Иан Сэмс 30 мая прокомментировал обвинительный вердикт по делу Трампа, заявив, что Белый дом «уважает верховенство закона». При этом он отказался от дополнительных комментариев.