Ярославль, , 11:27 — REGNUM В Ярославской области директора коммерческой фирмы обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 63,8 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ФСБ, обвиняемый передал в налоговую службу заведомо ложную информацию о финансово-хозяйственной деятельности организации. Сведения отражали операции по сделкам с фиктивными фирмами, это и позволило ему уклониться от уплаты налогов в сумме 63,8 млн рублей.

Сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». Следствие продолжается.

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