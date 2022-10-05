Калуга, , 11:34 — REGNUM Городской голова Калуги Дмитрий Денисов принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Об этом сегодня, 5 октября, градоначальник сообщил в социальных сетях.

Новогоднее украшение Калуги Admoblkaluga.ru

«Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан. Наши мужчины должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение. Также активно работаем с калужским бизнесом. Среди предпринимателей есть настоящие патриоты, готовые делом поддерживать мобилизованных калужан. Всё для победы!», — отметил Дмитрий Денисов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 октября семьи мобилизованных калужан освобождены от платы за детские сады, а с 1 ноября школьное питание для детей мобилизованных из Калуги станет бесплатным.

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