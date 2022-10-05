Горловка, ДНР, 5 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять неуправляемых авиационных ракет с применением авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что киевские войска нанесли за последние сутки свыше 40 ударов по окрестностям города Энергодар.