Москва, 5 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Самыми главными качествами хороших школьных учителей являются доброта и уважение к детям. В этом уверены 32% жителей России, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Светлана Шаповалова Учитель

На втором месте — порядочность, справедливость и объективность (25%). На третьем — компетентность, эрудиция (23%). Далее опрошенные назвали любовь к детям (21%) и образованность (20%).

Также респонденты стали чаще ценить в учителях грамотность, разносторонность (18% против 9% полгода назад) и внимательность, чуткость к детям (16% против 6%). В том, что учитель — призвание, убеждены 15%.

Опрос по телефону проведён 2 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения Сергей Кравцов поздравил всех педагогов в России с профессиональным праздником — Днём учителя.

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