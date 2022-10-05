Москва, , 11:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября подписал указ, который подразумевает дополнительные меры поддержки для семей горожан, попавших под частичную мобилизацию. Информация об этом опубликована на сайте градоначальника.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал», — сообщил Собянин.

Для детей мобилизованных предусмотрено внеочередное зачисление в детский сад по достижении возраста 1,5 лет или внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства. Помимо этого, будет предоставлено освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, бесплатное двухразовое горячее питание школьникам и бесплатное одноразовое горячее питание студентам городских колледжей.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года президентом России Владимиром Путиным. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в этих рамках мобилизованы будут 300 тыс. человек.

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