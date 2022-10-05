Дераа, Сирия, , 11:22 — REGNUM Два человека были убиты в провинции Дераа на юге Сирии в результате террористических нападений. Об этом 5 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, действующие на территории провинции ячейки террористических группировок развязали масштабную кампанию по ликвидации и запугиванию несогласных.

Так, 5 октября был убит один из бывших лидеров местной оппозиции, который сложил оружие и согласился на сотрудничество с сирийскими властями. Также, в ночь с 4 на 5 октября в другом районе провинции Дераа был убит местный житель, который являлся внештатным сотрудником сирийских служб безопасности.

Ранее в провинции Дераа в результате аналогичных покушений был убит мэр одного из городов провинции, а также имам мечети в городе Тафас.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, обстановка на юге Сирии постоянно обостряется, и в ближайшее время можно ожидать возобновления боевых действий в этом районе.