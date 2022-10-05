Краснодар, , 11:15 — REGNUM Спасатели ГУ МЧС России по Краснодарскому краю из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в кубанском ведомстве 5 октября.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«В круглосуточном режиме работают оперативный штаб, а также руководящий состав и ответственные подразделений пожарно-спасательных гарнизонов», — уточнила врио начальника пресс-службы МЧС Кубани Дарья Диюнова.

ИА REGNUM сообщало, что в течение суток 5 октября местами на Кубани, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозой и градом. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

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