Иркутск, , 11:15 — REGNUM В Иркутской области за многодетными семьями сохранили право на получение бесплатного земельного участка в случае гибели совершеннолетних детей во время спецоперации. Как сообщает 5 октября телеграм-канал правительства региона, соответствующие поправки в закон № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» подписал губернатор Игорь Кобзев.

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Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Для сохранения права на бесплатное предоставление в собственность земельного участка многодетная семья должна подать в уполномоченный орган заявление о сохранении очередности. Семьи, которые были сняты с учета до дня вступления в силу закона, будут восстановлены на земельном учете исходя из первоначальной даты постановки на учет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул, что региональному правительству и управлениям федеральных надзорных ведомств необходимо оперативно реагировать на изменение рынка для сохранения рабочих мест и поддержки занятости жителей. Принимаемые меры, подчеркнул он, прежде всего должны быть направлены на защиту трудовых прав мобилизованных и обеспечение кадровой потребности работодателей.

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