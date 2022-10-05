Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании 5 октября приняли в первом чтении законопроект о приостановке действия ряда ключевых положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ). После окончательного принятия этого документа реновация в Петербурге будет поставлена на паузу как минимум до начала 2024 года.

Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга Assembly.spb.ru

Как сообщало ИА REGNUM, закон о КРТ был принят Заксобранием и подписан губернатором в июне 2022 года. Однако после этого горожане и общественные деятели стали массово высказывать недовольство принятым законом, который, по их мнению, не гарантирует защиту прав жителей панельных хрущёвок, подлежащих реновации. В итоге власти были вынуждены прислушаться к критике, и губернатор предложил приостановить действие некоторых положений закона для их доработки с участием общественности. До начала 2024 года в закон должны быть внесены существенные изменения, учитывающие обеспокоенность жителей Петербурга.

В частности, как отмечает ЗАКС. Ру, речь идет о порядке определения границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию, о порядке реализации решения о КРТ и о предельном сроке общих собраний собственников квартир.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что более чем годовой отсрочки должно хватить для изменения закона о реновации.

Ранее на базе Общественного штаба по вопросам реновации в Санкт-Петербурге создали четыре рабочие группы. Их утвердили в рамках первого заседания Общественного штаба, состоявшегося 28 сентября.

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