Красноуральск, Свердловская область, 5 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. АО «Святогор» продолжает финансировать проект по газификации домов в Красноуральске. В настоящее время на благотворительные средства предприятия ведутся работы по газификации второй очереди проекта. В него вошли десять двухэтажных домов по улицам Советская, Каляева, Калинина и Устинова.

ИА REGNUM Газ

«На сегодняшний день работы по проведению наружного газоснабжения подходят к завершению, — отметил директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики ГО Красноуральск» Дмитрий Созинов. — По всем десяти домам фасадные газопроводы уже установлены, специалисты зашли непосредственно в квартиры. В целях дополнительных мер безопасности здесь предусмотрена установка системы автоматизации и датчиков загазованности, а также электромагнитных клапанов для аварийного отключения подачи».

Работы по монтажу трубопроводов выполняют специалисты подрядной организации. Перед ними стоит задача газифицировать все 64 квартиры в срок до 20 декабря текущего года. На эти цели градообразующее предприятие направило более 6 миллионов рублей.