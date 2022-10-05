Петропавловск-Камчатский, , 11:14 — REGNUM Значимость каждодневного труда учителей невозможно переоценить. Именно от педагогов зависит каким будет будущее всей страны, отметил в своём поздравлении с Днём учителя губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Учитель ИА REGNUM

Читайте также: Более 30 учителей Якутии получат по 100 тыс. рублей

«Для всей нашей страны, для Камчатского края это, наверное, главная профессия. Сегодня особое значение приобретает не только передача знаний, не только предоставление необходимой информации нашим детям, а формирование, самостоятельной, полноценной и гармонично развивающейся личности. От вашего персонального отношения зависит выполнение этой задачи», — сказал Солодов.

Глава Камчатки подчеркнул, что от учителей зависит формирование правильных ценностей у детей, которое позволит им быть успешными в современном беспокойном мире и даст им возможность сделать успешной и процветающей Камчатку и всю Россию.

«Желаю благополучия и здоровья вашим семьям. С праздником, дорогие наши учителя!» — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, за заслуги перед обществом в Якутии наградят 36 учителей. Это будут педагоги, которых назовут лучшими по итогам голосований в каждом из районов республики и в Якутске.